29.07.2017 10:29:54

İsmail Kahraman'dan makam aracı açıklaması

CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın 5 milyon liralık yeni makam aracı iddiasında bulunup fotoğraf paylaşması sonrası TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İsmail Kahraman, yeni makam aracıyla ilgili iddialara Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a yaptığı ziyaret sırasında yanıt verdi.

Makam aracının Başbakanlık tarafından tahsis edildiğini belirten Kahraman, makam aracının diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler için ‘vitrin' olduğunu söyledi ve aracın fiyatının yüksek gösterildiğini savundu.

Kahraman şunları söyledi:

"Şöyle bir yanlışlık var: Fiyatı "ok yüksek gösteriliyor. Vergi ve gümrüğü olmayan bir vasıta, Başbakanlık kanalıyla geldiği için. Meclis Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti.

2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice ‘beni bırak' dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, yenilenmesi lazım” ifadelerini kullanan Kahraman, iddiayı dile getiren Yarkadaş'a “Bir gündem meydana getireyim'in uzantısı. Milletvekillerinin, böyle bazı şahsiyet fukarası eksiği olan insanlara itibar ederek beyanlarda bulunması yanlış. Kim sufle etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş."