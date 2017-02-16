16.02.2017 09:37:17

İslamofobi ve ırkçılık karşıtı önerge Kanada Parlamentosunda

Kanada'da Liberal Partiden Halid'in parlamentoya sunduğu önerge, 'İslamofobinin, her çeşit sistemik ırkçılığın ve dini ayrımcılığın kınanmasını' kapsıyor.

Liberal Parti Milletvekili İkra Halid tarafından hazırlanan "İslamofobi ve sistemik ırkçılığı kınayan önerge", Kanada Parlamentosuna sunuldu.

"Motion 103" adıyla hazırlanan önergenin içeriği "İslamofobinin, her çeşit sistemik ırkçılığın ve dini ayrımcılığın kınanması" olarak açıklandı.

Önergesini Kültür Bakanı Melanie Joly ile basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarına anlatan Halid, "Bu bir önergedir, kanun değil. Bu önerge, Kanada'da sistemik ırkçılık ve dini ayrımcılık gibi önemli sorunları nasıl çözebileceğimiz üzerine yapılması gereken çalışmalar içindir. Bu önerge aynı zamanda Kanadalılar arasında bir diyalog çağrısıdır." dedi.

Joly ise önergeyi tüm Liberal Parti milletvekillerinin destekleyeceğini ifade etti.

Yeni Demokrat Parti lideri Tom Mulcair de parti olarak önergeye destek verdiklerini duyurdu.

Mulcair, "Müslümanlara karşı İslamofobik vakalar ardı ardına sıralanıyor. Kamu görevinde olan insanlar olarak yükümlülüklerimizden biri de açıkça ve yüksek sesle İslamofobiye karşı olduğumuzu göstermektir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Halid'in önergesine Muhafazakar Parti karşı çıkıyor. Muhafazakar Partinin, bu önergeye karşı başka bir önerge hazırlığında olduğu belirtiliyor.

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