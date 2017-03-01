01.03.2017 13:38:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, aile fotoğrafında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile aynı karede yer aldı.
İslamabad'da aile fotoğrafı çektirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesinde aile fotoğrafında yer aldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesinde aile fotoğrafında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, aile fotoğrafında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile aynı karede yer aldı.