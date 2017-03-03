03.03.2017 17:06:35

'İslam Tarihinin Abide Kadınları' projesi başladı

Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi proje destek programı kapsamında gerçekleştirilen 'İslam Tarihinin Abide Kadınları' projesi başladı.

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Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi proje destek programı kapsamında gerçekleştirilen "İslam Tarihinin Abide Kadınları" projesi başladı.Selçuklu Belediyesi, proje destek programı kapsamında eğitim, kültür ve sanat alanında birbirinden farklı birçok projeye imza atıyor. Konya İl Müftülüğü ile ortaklaşa yürütülen "İslam Tarihinin Abide Kadınları" projesi kapsamında, Müslüman kadına ufuk açacak, yol gösterecek, rol model olacak tarihi kadın şahsiyetler gençlerle buluşturuluyor. Gerçekleştirilen seminerlerle gençlere ilham kaynağı olmak ve gündelik hayatlarında etkin rol almalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurtları, yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları, İmam Hatip ortaokul ve liselerinin kız öğrencileri, meslek edindirme kursları, hanım lokalleri ve gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek seminerler, Konya İl Müftülüğü'nde görevli eğitim uzmanları tarafından verilecek. İslam tarihinde iz bırakan önemli kadın şahsiyetlerin hayatlarının anlatıldığı ve asr-ı saadetin aydınlık günleri ile çağımız kadınları arasında gönül köprüleri kurmayı amaçlayan seminerler, TV ve radyo programlarında da gerçekleştirilecek."İslam Tarihinin Abide Kadınları" projesinin ilk programı Konya Kız Öğrenci Yurdu ve Fahrünnisa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi. Proje, üç ay boyunca devam edecek.