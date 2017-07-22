22.07.2017 21:45:36

'İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?'

Karar Yazarı Hakan Albayrak, bugünkü köşesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini protesto etmek için İstanbul'da sinagog önünde eylem yapan Alperen Ocaklarını eleştirdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrail, günler önce Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara kapattı. "Kızgınlık Cuması" ilan edilen 20 Temmuz'da (dün) olayı protesto eden Müslümanlar tüm dünyada sokaklara indi. En sıcak noktalardan biri ise Kudüs ve Aksa çevresiydi. Aksa çevresindeki İsrail müdahalesinde 3 Filistinli şehit oldu.



Olaylarla ilgili protesto gösterisi düzenleyen Alperen Ocakları, İstanbul'da sinagog önünde toplandı. Hakan Albayrak, bugünkü köşesinde bu protestoyu eleştirdi.



İşte yazının ilgili bölümü:



"Öyle havra (sinagog) basmaya filan kalkışmayalım ama…

İstanbul'da bir grup genç, Neve Şalom Havrası'nın önünde toplanıp, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmalarına misilleme olarak bu havrayı ibadete kapatabileceklerini söylemişler.

İsrail'e, ‘Siz oradaki Müslüman kardeşlerimize öyle davranmaya devam ederseniz, biz de bunun acısını buradaki Yahudilerden çıkarırız' demişler.

Bir de havranın kapısını tekmelemişler, taş filan da atmışlar…

Tövbe estağfirullah.

İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?

Endülüs'ün intikamını Osmanlı topraklarındaki Hıristiyanlardan almayı düşünen Yavuz Sultan Selim'e “Zinhar! Bunu düşünmek dahî caiz değil” diyen Zenbilli Ali Efendi'nin ruhu şâd olsun.

***

Şu da var ki; İsrail, Türkiyeli Yahudilerin tehdit edilip ürkütülmesinden ancak memnuniyet duyar.

“Yahudiler korkup kaçsınlar Türkiye'den, buraya gelsinler, Yahudi Devletinin geleceğini tehdit eden demografik sorunu aşmaya yardım etsinler” diye düşünür zira.

Ondan sonra al sana “yerleşimci” diye anılan işgal güçlerine takviye!

Ülkemizde kalan bir avuç Yahudi'yi de İsrail'e kaptırmak şöyle dursun, işgal altındaki Filistin topraklarına göç etmiş olan Türkiyeli Yahudileri bile geri getirmenin yollarını aramalıyız.

Davayı akıllıca savunmak lazım vesselam."



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