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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı
15.07.2017 17:06:47

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi.

İİT'den yapılan açıklamada, geçen yılki darbe girişiminin tekrar güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de İİT 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Ekim 2016'daki toplantısında alınan kararı hatırlattı.

Useymin, Türk hükümeti ve halkının, ülkede yaşanan zorluklarla mücadelede daha da başarılı olması temennisinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), terör örgütü ilan edilmiş, üye devletlere yönelik terörün her şekil ve tezahürüne karşı mücadelede iş birliği çağrısında bulunulmuş, FETÖ'nün Türk anayasası, hükümeti ve halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimi şiddetle kınanmıştı. 


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