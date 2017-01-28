28.01.2017 21:29:10

'İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak'

Gambiya'nın olaylı devir tesliminden sonra başa geçen lideri Adama Barrow, göreve başladıktan sonra ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, Bazı anayasal reformların yapılacağını dile getirerek "Gambiya, İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak" dedi.

"ÜLKEMİN İMAJINI DÜZELTECEĞİM"

Barrow, uzun yıllar otoriter rejimle yönetilen ülkede korkulan güvenlik güçlerinin imajını düzelteceğini belirterek, gözaltındakilere işkence ve kötü muamelenin yapıldığı Ulusal İstihbarat Servisi'nin adını değiştireceğini bildirdi.

NELER YAŞANDI?

Ülkede 1 Aralık'ta düzenlenen seçimi kazanan ancak eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevi bırakmak istememesi nedeniyle çıkan krizde Senegal'e giden Barrow, 2 gün önce ülkesine dönmüştü.

Seçim yenilgisini ilk etapta kabul eden Jammeh daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken eski Devlet Başkanı, ülkede 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Senegal ordusunun da aralarında yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh, geçen hafta sonu iktidarı bırakmaya razı olmuş ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılmıştı.

Gambiya Adalet Bakanlığı, geçen ekim ayında Hollanda'nın Lahey kenti merkezli UCM'den, kuruluşun "özellikle Afrikalılara karşı zulüm ve aşağılayıcı kararlar verdiği, ırkçı tutum sergilediğini" ileri sürerek çekildiğini açıklamıştı.

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