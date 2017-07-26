27.07.2017 11:06:23

İslam alimlerinden Mescid-i Aksa kararı!

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da bu sabah parmaklıkları kaldırmasının ardından Müslüman liderlerden Mescid-i Aksa'da ibadete devam etme kararı geldi!

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı. Bunun ardından Filistin'de Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı.



PARMAKLIKLAR KALDIRILDI

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yaptı.

Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa kapılarına metal dedektörler yerleştiren İsrail, İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine göstermelik geri adım atmış ve metal dedektörleri kaldırıp yerine el dedektörleriyle güvenlik taramasına başlamıştı. Bununla yetinmeyen işgalciler, Harem-i Şerif kapılarına kameralar da koymuştu.



50 YAŞ ALTI SINIRI DEVAM EDİYOR



50 yaş altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine yasak koyan İsrail, yapılan çağrılara rağmen geri adım atmıyor. Yasağın devamı ve kapılarda el dedektörlerinin devreye sokulması talimatı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. İşgal güçlerine ait haber kaynaklarına göre Netanyahu, Aksa kapılarında metal dedektörler yerine el dedektörlerinin kullanılması ve kameraların konulması talimatını verdi.

ESBAT KAPISINDA KUTLAMA!

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kaldırılmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısı önünde toplanan Kudüslüler, kutlama yaptı. Bariyerlerin yüklendiği kamyonet bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN!