27.02.2017 14:23:25

İŞKUR, TYP'den bin 750 kişi alacak

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il genelinde toplam bin 750 işçi alımı yapılacak.

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Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il genelinde toplam bin 750 işçi alımı yapılacak.Katılımcıların noter kurası yöntemi ile belirleneceğini söyleyen İŞKUR İl Müdür Vekili Zarife Başer, Yozgat Belediyesi, İl Özel İdaresi, Müftülük, Bozok Üniversitesi gibi kurumlara katılımcıların başvuru yapabileceklerini belirtti.Başvuruların 27 Şubat -03 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyen Başer, katılımcıların İŞKUR'a şahsen ve www.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerini ifade etti.İŞKUR'a kayıtlı olmanın toplum yarına programlara başvuru yapıldığı anlamına gelmediğini de hatırlatan Başer, katılımcıların programlara ayrıca başvuru yapması gerektiğini dile getirdi.İl genelinde katılımcı adayların açılacak olan Toplum Yararına Programlardan sadece birine başvuru yapabileceklerine işaret eden Başer ayrıca "Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden aynı adreste ikamet eden kişiler başvuru yapabilecekler ancak yalnızca bir katılımcı programdan yararlanabilecek" dedi.Toplum Yararına Programlarda 2 liste belirleneceğini belirten Başer, birinci listeyi tamamlamadan kesinlikle ikinci listeye geçilmeyeceğini söyledi. Başer 1. listede kadınlar, engelliler, hükümlüler ve 35 yaş üstü erkeklerin yer alacağını 2. liste de ise 35 yaş altı vatandaşların yer alacağını açıkladı.