05.05.2017 12:33:39

İşkur ilk dört ayda 2 bin 50 kişiyi işe yerleştirdi

İşkur İl Müdürlüğü 2017 yılının ilk dört ayında 947'si kadın olmak üzere 2 bin 50 kişiyi işe yerleştirdi.

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İşkur İl Müdürlüğü 2017 yılının ilk dört ayında 947'si kadın olmak üzere 2 bin 50 kişiyi işe yerleştirdi.İşkur İl Müdürü Arif Sıddık Barata yaptığı açıklamada İşkur olarak gelen başvurular doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, "2017 yılının ilk dört ayında 2 bin 50 kişiyi işe yerleştirdik" dedi. Barata, "İşkur İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Yılın ilk dört ayında özel sektöre 151 kadın, 217'si erkek olmak üzere 368 kişiye istihdam sağladık. İş başı eğitimde ise 211 kadın, 219 erkek olmak üzere 240 kişiyi, toplum yararına projesi kapsamında ise 585 kadın ve 673 erkek olmak üzere bin 258 kişiye işe yerleştirdik. Böylelikle yılın ilk dört ayında İşkur İl Müdürlüğü olarak 2 bin 50 kişiye istihdam sağlamış olduk" şeklinde konuştu.