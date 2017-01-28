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İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan;
28.01.2017 14:15:56

İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan;

İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Türkiye'de iş beğenmemezlikten kaynaklanan işsizlik olduğunu söyledi. Özkan, ayrıca kayıtdışı istihdamla mücadele Türkiye'ye 40 milyon TL kazanç sağladıklarını kaydetti.

İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Türkiye'de iş beğenmemezlikten kaynaklanan işsizlik olduğunu söyledi. Özkan, ayrıca kayıtdışı istihdamla mücadele Türkiye'ye 40 milyon TL kazanç sağladıklarını kaydetti.

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında Kastamonu'yu ziyaret eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Özkan, İŞKUR'da açık iş olmasına rağmen Türkiye'de iş beğenmemezlikten kaynaklanan işsizlik olduğunu belirtti.

İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında İlleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulunduklarını ifade eden Özkan, Türkiye'de kayıtdışılık oranının bir puan azaltılmasının Türkiye ekonomisine 2 milyar TL rahatlama sağlayacağını ifade ederek, "Kayıtdışı istihdam konusunda tüm tarafların bir arada olacağı bir çalışmaya ihtiyaç var. Kayıtdışı istihdama baktığımız zaman bugün evet yüzde 30'un üzerinde olan bir kayıtdışı oran var. Fakat bundan 10 yıl öncesine baktığımız zaman bu puan yüzde 52 seviyelerinde bulunuyordu. Yüzde 52 kayıtdışı istihdam oranından yüzde 30'lar seviyesine geldik. Yüzde 52'lerden yüzde 30'lar seviyesine bu oran çekilmesiyle her dönemi 2 katı ile çarptığımızda yaklaşık 40 milyar TL devletimize kazanç sağladık. 2003 yılından 2017 yılına kadar geçen sürece baktığımız zaman yaklaşık olarak 40 milyar TL devletimizin kazancı olduğundan bahsedebiliriz. Fakat hala kayıtdışılık var. Kayıtdışı istihdamda her bir puan ekonomimize 1.9 milyar TL etki yapıyor. Bu sebepten dolayı ve bundan sonraki süreçte de hep birlikte kayıtdışı istihdamla ilgili olarak bir şekilde mücadele etmiş olacağız. Bunun için bilinçlendirme, bilgilendirme çok büyük önem arz ediyor. Hep birlikte hareket edeceğiz. Önemli olan şu aslında. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyız. İnsanların hem istihdam hayatı bu noktada çok önemli, hem de diğer taraflardan baktığımızda sosyal güvenliği çok önemli. İnsanların sosyal güvenlikleri anlamında bilinçlendirmemiz ve bilgilendirmemiz gerekiyor. Bugün Allah korusun kayıtdışı olarak çalışan birisi bir iş kazası geçirdiğinde sosyal güvenlik anlamında ciddi sıkıntılar yaşayacak, işveren ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bundan ötesi bugün genciz çalışabiliyoruz. Kayıtdışı olarak çalışıyoruz. Peki, emekli olduğumuz zaman ne yapacağız? Nasıl hayatımızı devam ettireceğiz? Aslında insanların da kendileri açısından da bu konu çok iyi değerlendirilmesi gerekli. Burada herkese yükümlülük düşüyor. Herkes üzerine düşeni yapmakla yükümlü diye düşünüyoruz. Kayıtdışı rakamlarla ilgili veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor. Farklı illerde çok farklı sonuçlar var. İller bazında rakamları değerlendirmek çok doğru olmaz ama Kastamonu'nun da içerisinde bulunduğu Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine baktığımızda ülke ortalamasının üzerinde kayıtdışı oranın olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta iş arayan vatandaşlarımız, öbür tarafta da işçi arayan işverenlerimiz var. Bunları bir araya getirmekte güçlük çekiyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi iş beğenmemezlik. Diğer taraftan alacağı ücreti beğenmemeden kaynaklanan sebepler, değişik sebeplerden iş beğenmeme olabilir. Diğer açıdan baktığımızda da aranan işe uygun niteliğe sahip olmamasından kaynaklanan sebepler var. Bu durum tek taraflı bir olgu değil aslında. Ortada bir iş ve bu işi yapacak niteliklere sahip mi iş arayanlar? Bir bu açıdan bakmamız gerekiyor. Diğer bir husus ise o işi yapacak ama o işin karşılığındaki ücreti alamadığından şikayet eden veya verilen işi beğenmeyen bir kesim de var. Aslında iş beğenmeme ile ilgili ülkemizde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Kastamonu'da da bu kapsamda daha önceden çalışmalar yapıldı. Söylediğimiz gibi tek taraflı bir olgu değil. Onun için biz bir arada olacağız. İş meslek danışmanlarımız Türkiye'de 81 ilde bu konuda çalışıyorlar. İş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek en iyisini bulmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda şunu değerlendirmekte fayda var. İŞKUR'a geldiğimiz zaman açık iş var. Yani bugün ben işsizim, iş bulamıyorum diyen kişi en yakınındaki İŞKUR'a müracaat etsin. Açık işlerimiz var. Bu açık işlerimizin hepsini kapatamıyoruz. Bununla ilgili ülke çapında çalışmalar yapıyoruz. Arzu ettiğimiz şey, işverenlerden gelen bütün talepleri kapatmak. Bunun için de dediğimiz gibi iki tarafın uzlaşması gerekiyor. Aslında biliyorsunuz iş akdi denen bir durum var. Karşılıklı iki tarafın bir arada kabul etmesi gereken şartlar. Bu şartları biz en iyi şekilde yaptırmaya çalışıyoruz ama iş beğenmeme maalesef ülkemizde var" dedi.

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