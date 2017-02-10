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İŞKUR'dan 1 milyon 500 işsize müjde
10.02.2017 14:22:33

İŞKUR'dan 1 milyon 500 işsize müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, İŞKUR'un bu yıl 1,5 milyon insanın iş bulmasına yol açacak yeni bir teşvik paketi hazırladığını belirterek Türkiye'de işsizlikte en önemli sorunun iş beğenmemezlik olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, İŞKUR'un bu yıl 1,5 milyon insanın iş bulmasına yol açacak yeni bir teşvik paketi hazırladığını belirterek Türkiye'de işsizlikte en önemli sorunun iş beğenmemezlik olduğunu söyledi.

Milli Seferberlik Programı uygulamasına geçerek iş verenlerle iş arayanları bir araya getirme konusunda ve yatırımdan teşviklerin yararlanması için il il dolaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Trabzon'da

bir toplantı yaptılar.

Trabzon SGK İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan'ın yanı sıra Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, SGK Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, SGK Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç da hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Yıldırımhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç ay önce seferberlik çağrısı yaptığını hatırlatarak "Birkaç ay önce sayın Cumhurbaşkanımız her alanda Türkiye'den milli seferberlik çağrısı yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olarak sayın bakanımızla bu çağrıya uyarak çalışma hayatında milli seferberlik programını 5 hafta önce Konya'dan ilan etti. Bu ilandan sonra bakanlık üst düzey bürokrasisi olarak bütün illerimizi ziyarete başladık. Bu ziyaretler çerçevesinde ekibimizle birlikte Trabzon'dayız. Bu çalışmaların temel amacı Türkiye'deki istihdamı artırmak işverenlerle iş arayanları bir araya getirmek ve Türkiye'nin en önemli sorunu olan işsizliğin üstesinden gelebilmek. Bu seferberlik kapsamında bakanlık üst düzey yöneticileri bugün Ordu, Çorum, Mersin, Eskişehir, Bilecik, Tekirdağ, Isparta, Trabzon, Karaman, Muğla, Zonguldak, Kilis ve Diyarbakır olmak üzere 13 ilimizi ziyaret ediyorlar. İnşallah bu ziyaretlerimiz 81 ilimizi kapsayacak şekilde devam edecek. Bu hafta sonu itibariyle 60 il tamamlanmış oluyor. Şubat ayı sonuna kadar da 81 ilimizi gezmiş olacağız" dedi.

"Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi vasıfsızlık sorunudur"

Türkiye'den en önemli sorunlarından birinin vasıfsızlık olduğunu kaydeden Yıldırımhan, "İnsanlarımız çoğu iş beğenmemezlik yüzünden işsiz kaldıklarını görüyoruz. Vasfı olmayan bir kişinin kendisine önerilen geçim noktasında bu işi kabul etmesi gerekir. Bu anlamda bir sorunumuz var. Maalesef iş beğenmemezlik sorununun Türkiye genelinde ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. İstihdama katkı sağlama hedefiyle kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini istiyoruz. Bu Türkiye'nin genel sorunlarından bir tanesi. Şu anda Türkiye'nin kayıt dışı istihdam oranı yüzde 33'ler seviyesinde. Biz kayıt dışı istihdamı ne kadar azaltabilirsek iş dünyasına sunulabilecek teşvikleri o kadar yukarıya taşıyabiliriz. Bu nedenle kayıt dışı mücadeleyle hem işverenlerimizi hem de kurumlarımızı daha etkin bir çalışmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Bu yıl İŞKUR'un 1,5 milyon insanın iş bulmasına yol açacak bir teşvik paketi hazırladığını hatırlatan Yıldırımhan "Bu yıl İŞKUR 1,5 milyon insanın iş bulmasına yol açacak bir teşvik paketi hazırlamıştır. Bir buçuk milyonun 500 bini üç aylık sureyle işbaşı eğitiminde kullanılacak. 500 binin, 50 bininin kadın, 10 bini mahkum ve 40 binini de engelli personelden oluşacak şekilde düzenledik. Üç aylık sureden sonra yine 500 bin insanın artı istihdama alınabilmesi için de gerekli çalışmalar ve önlemlerde alınmıştır. Bu iyi bir imkandır. Burada iller yarış içerisindedir en fazla kim eleman alırsa bu imkanlardan faydalanacaktır. Bu bir buçuk milyon insanın sigorta primimi ve vergileri asgari ücret üzerinden tamamen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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