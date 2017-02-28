28.02.2017 16:22:13

İŞKUR'da TYP yoğunluğu

Erzurum'da İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında birçok kuruma yerleştirilecek bin 900 kişilik kontenjana girmeye çalışan vatandaşlar, başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Erzurum'da İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında birçok kuruma yerleştirilecek bin 900 kişilik kontenjana girmeye çalışan vatandaşlar, başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.Erzurum genelinde belediye, kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreliğine istihdam edilmek üzere bin 900 kişinin alınacağı TYP programı için, iş arayan vatandaşlar İŞKUR binası içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pazartesi günü başlayan başvuruların ikinci gününde iş arayanlar onlarca vatandaş İŞKUR binasına akın etti. Cuma günü bitecek olan iş başvurusuna yaklaşık 8 bin kişinin müracaat etmesi bekleniyor.Yoğunluk nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar, "İş bulabilmek için buraya kadar geldik. Başvurumuzu yapacağız ama bin 900 kişi alacaklarmış. Söylediklerine göre başvurular şimdiden 5 bini bulmuş. Umudumuz çok yok ama bekliyoruz" dediler.