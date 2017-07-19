19.07.2017 15:48:17

İskoçya'dan IKBY referandumuna temsilci gidecek!

Bir çok ülke tarafından eleştirilen IKBY referandumuna İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) temsilci göndereceği belirtildi.

Rudaw'a konuşan KDP Dış İlişkiler Ofisi İngiltere Dosyası Sorumlusu Dara Barawi, SNP ile Westminster Demokrasi Vakfı'nın, referandum için temsilci göndermeye hazır olduğunu söyledi.



PARLAMENTODA 35 SANDALYEYE SAHİP



SNP'nin İngiltere Parlamentosu'nda 35 sandalyesi bulunuyor.



İNGİLTERE'DEN DESTEK VAR



Daha önce de Lordlar Kamarası üyesi, eski İskoçya Başbakanı ve eski İşçi Partisi Başkanı Baron McConnell, referanduma destek vermişti. McConnell, “Bence onlar nasıl bir güce sahip olduklarını gösterdi. Ülkeyi yönetmek ve idare etmede çok iyiler. Halkın temsilciliğiyle iyi kararlar verebiliyorlar. Kürdistan halkının kendi kararını vermesi önemli” demişti.



CORBYN'DEN DESTEK GELMİŞTİ



İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn de daha önce Rûdaw'a verdiği demeçte Kürt meselesini ve Kürt diasporasını destekleyeceklerini ifade etmişti.



LONDRA HÜKÜMETİ TEPKİLİ



Ancak Dışişleri Bakanlığı bu konuda farklı düşünüyor. Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Haziran ayında şu açıklamada bulunmuştu:



“Referandumun şimdi yapılması; IŞİD'in ortadan kaldırılması ve kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması amacından uzaklaşmaktır. Referandum, daha önce IŞİD'in ortaya çıkmasına yol açan sorunların derinleşmesine neden olur. Bağdat'la işbirliği yapılmadan, bağımsızlığa doğru adım atmak Irak halkı ve istikrarının lehine olmayacaktır.”