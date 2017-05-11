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İSKİ Genel Kurulu
11.05.2017 19:03:00

İSKİ Genel Kurulu

İSKİ Genel Müdürü Turan:- 'Melen, İstanbul tarihinin en büyük su temin projesi. Melen'in önemini ve büyüklüğünü daha iyi tarif etmek için, ülkemizin en büyük projelerinden olan Avrasya Tüneli ile kıyaslayabiliriz. Avrasya Tünelinin maliyeti yaklaşık 5 milyar lira. Melen sisteminin maliyeti ise 9 milyar lira. İSKİ olarak, 2007 yılından bu yana Melen'den su alıyoruz. Melen Projesi'nin 3. hattına

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Fatih Turan, "Melen, İstanbul tarihinin en büyük su temin projesi. Melen'in önemini ve büyüklüğünü daha iyi tarif etmek için, ülkemizin en büyük projelerinden olan Avrasya Tüneli ile kıyaslayabiliriz. Avrasya Tünelinin maliyeti yaklaşık 5 milyar lira. Melen sisteminin maliyeti ise 9 milyar lira. İSKİ olarak, 2007 yılından bu yana Melen'den su alıyoruz. Melen Projesi'nin 3. hattına devam ediyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ Genel Kurulu, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasında yapıldı. Genel Kurul'a sunulan 2016 yılı bilanço ve faaliyet raporuyla ilgili söz alan Turan, Türkiye'nin lider su ve kanalizasyon idaresi İSKİ olarak, sahada ülkeyi ileri taşıyacak, diğer su idarelerine ilham kaynağı olacak projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz de şehrin bugün ve yarın ihtiyaç duyacağı suyu hesap ediyor ve buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Halihazırda yıllık verimi 1 milyar 820 milyon metreküp olan su kaynağımız mevcut. Günlük ortalama tüketimimiz yaklaşık 3 milyon metreküp. Şu anda doluluk oranımız ise yüzde 85 seviyesinde." diye konuştu.

Turan, Asya yakasında İsaköy ve Sungurlu barajlarının, DSİ'nin 2017 yatırım programında olduğunu vurgulayarak, her iki barajın bu yıl içinde yapım ihalelerine çıkılmasının düşünüldüğünü belirtti.

Avrupa yakasında Karamandere Barajı için planlama çalışmalarının devam ettiğini de duyuran Turan, "Rezve Deresi'nden de yıllık 235 milyon metreküp su almayı planlıyoruz. Bu kapsamda, oradaki eşsiz tabiata zarar vermeden, 4 metre çapında 41 kilometre uzunluğunda bir tünelle, suyu taşımayı planlıyoruz. Zemin etüdü çalışmaları devam eden projemizin tamamlanmasıyla inşaat ihalesine çıkacağız." ifadelerini kullandı.

- "Melen, İstanbul tarihinin en büyük su temin projesi"

Turan, Bugün İSKİ'nin 5 milyondan fazla abonesi bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bizim, başta kuraklık olmak üzere bütün ihtimalleri düşünmemiz ve büyük bir tedbir almamız gerekmektedir. Hamdolsun bugün böyle bir tedbirimiz mevcut, adı da Melen. Bildiğiniz gibi Melen, İstanbul tarihinin en büyük su temin projesi. Melen'in önemini ve büyüklüğünü daha iyi tarif etmek için ülkemizin en büyük projelerinden olan Avrasya Tüneli ile kıyaslayabiliriz. Avrasya Tünelinin maliyeti yaklaşık 5 milyar lira. Melen sisteminin maliyeti ise 9 milyar lira. İSKİ olarak, 2007 yılından bu yana Melen'den su alıyoruz. Melen Projesi'nin 3. hattına devam ediyoruz. 3 metre çapında, 131 kilometre uzunluğunda isale hattında 114 kilometre boru döşedik. DSİ tarafından yapımına başlanan Melen Barajı'nın inşasının bitmek üzere olduğu müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah barajın tamamlanmasıyla, neredeyse şu an sahip olduğumuz rezerv miktarı kadar bir kaynağı şehre kazandırmış olacağız."

"Melen suyunu İstanbul'a ulaştırınca arıtma kapasitemizi de artırmamız gerekiyor." diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisimizde kapasite arttırımına gideceğiz. Cumhuriyet 2. kademe için ihale çalışmalarımız devam ediyor. Nüfusu daha fazla olan Avrupa yakasına su ulaştırmak için Melen sistemine bir ilaveye ihtiyacımız var. Melen suyunun Avrupa yakası su dağıtım sistemine entegrasyonu için 3 metre çapında 22 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edeceğiz. Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy hattı tüneli, ihale aşamasında. Bu tünel, Büyükçekmece-İkitelli su dağıtım sistemimizin de güvencesi olacak."

Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi projesiyle İkitelli 3. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi projesinin tamamlandığını, Taşoluk ve Danamandıra tesislerinin kapasitelerinin arttırıldığını anlatan Turan, İstanbul'a 100 yıldan fazladır hizmet veren Elmalı Barajı'nda bakım çalışmasının önümüzdeki ay tamamlanarak, yeniden İstanbullulara su sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.

Fatih Turan, su havzalarının mutlak koruma alanlarını kamulaştırmaların sürdüğünü de ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017 sonu itibariyle kamulaştırma oranımızı yüzde 77 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Suyu daha kaynağında korumak için kamulaştırdığımız alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yürütüyoruz. İSKİ olarak 2008 yılından bu yana 700 binden fazla ağaç diktik. 2017 yılı ilk aylarında ise 50 bin ağacın dikimini gerçekleştirdik. Sayın Başkanımızın talimatıyla, artık havzalarımıza, Anadolu'dan gelen meyve ağacı dikimine de başladık."

Dere ıslahlarında da sona doğru yaklaştıklarına dikkati çeken Turan, Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte 467 kilometre dere ıslahını tamamladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından İSKİ'nin 2016 yılı bilanço ve faaliyet raporu oylama sunuldu. Rapor AK Parti Meclis üyelerinin "evet", CHP Meclis üyelerinin ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

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