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30.12.2016 17:12:02
İSKİ'den don uyarısı
İSKİ'den don uyarısı
İSKİ'den don uyarısı
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PUTİN: HİÇBİR ABD'Lİ DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMEYECEK
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ABD hükümeti akıllı kalp pillerinin ve ağ üzerinde çalışan diğer sağlık cihazlarının olası siber güvenlik açıklarıyla ilgili üreticilere yönelik uyarı yayımladı.
30.12.2016 17:11:32
Ban'dan Akıncı'ya mektup
BM Genel Sekreteri Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek teşekkürlerini iletti.
30.12.2016 17:04:30
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Bitlis kent merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
30.12.2016 16:57:29
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İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 1 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak kış tarifelerini açıkladı.
30.12.2016 16:42:45
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30.12.2016 16:35:20
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Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
30.12.2016 16:28:40
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