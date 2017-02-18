18.02.2017 15:10:34

İskenderun'da huzur operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yürüttüğüoperasyonda, yağma suçundan aranan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aynı zamanda, cezaevi firarisi olarak aranan S.Ş., hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suçlarından aranan ve toplamda 7 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S, gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut ve iş yerinde yağma suçundan aranan ve toplamda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile silahlı yağma suçundan aranan H.Ç., dolandırıcılık suçundan aranan N.S., yakalanarak adliyeye sevk edildi.