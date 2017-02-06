06.02.2017 13:28:15

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Samsun'da

Samsun, dört branşta İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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Samsun, dört branşta İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.Karate, judo, güreş ve masa tenisi branşlarında yapılacak olan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde eş zamanlı olarak saat 10.00'da başlayacak.Sırasıyla; karate 10 Şubat 2017 tarihinde, 19 Mayıs İlçe Spor Salonunda, masa tenisi 10-11 Şubat 2017 tarihlerinde, Bafra Eski Spor Salonunda, güreş 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde, Bafra Yeni Spor Salonunda, judo 12 Şubat 2017 tarihinde, 19 Mayıs İlçe Spor Salonunda gerçekleşecek.Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt yaptığı açıklamada, "Müsabakalar ücretsiz olup, tüm halkımızı ve sporseverleri bu büyük heyecana ve coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.