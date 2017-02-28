28.02.2017 16:26:26

İşitme engelli milli atletlerin olimpiyat oyunları hedefi

İşitme Engelliler Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Öztürk: - 'Olimpiyat oyunlarında atletizm branşında 5 madalya kazanmayı hedefliyoruz'

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı sporcuları, Antalya'daki kampta Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) hazırlanıyor.

Engelli milli atletlerin kampı, Zeytinköy Atletizm Tesisleri'nde milli takım antrenörleri Ayhan Ayata, Burak Şevket Taş, Ahmet Sekman, İhsan Taş yönetiminde sürüyor.

İşitme Engelliler Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Salih Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda gülle, disk, cirit, 100, 200, 400 metre koşu, 4x100, 4x400 bayrak yarışları ve maratonda mücadele edecek 10 sporcunun, hazırlık çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Öztürk, milli takım kampının Antalya'daki ikinci kısmının 12 Mart'ta sona ereceğini, 18 Mart'ta tekrar kentte bir araya gelip, çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını kaydetti.

Salih Öztürk, kürsüye çıkan milli takım sporcularının sayısını artırmak istediklerini dile getirerek, "Olimpiyat oyunlarında atletizm branşında 5 madalya kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



