06.05.2017 11:56:22

İşitme engelli bireylerden hatim duası

Tekirdağ Çorlu Müftülüğü bünyesinde yer alan Fatih Kur'an Kursu'nda açılan işitme engelliler sınıfında eğitim alan 6 kursiyer, işaret diliyle Hatim duası yaparak Kur'an okudu. İşitme engelliler programda hadis ve sureler de işaret diliyle aktarıldı.

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Tekirdağ Çorlu Müftülüğü bünyesinde yer alan Fatih Kur'an Kursu'nda açılan işitme engelliler sınıfında eğitim alan 6 kursiyer, işaret diliyle Hatim duası yaparak Kur'an okudu. İşitme engelliler programda hadis ve sureler de işaret diliyle aktarıldı.Çorlu Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü ve Çorlu Müftüsü Adem Gülmek katıldı. İşitme engelli kursiyerlerin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle aktarması ile başlayan program, Çorlu Müftülüğünün 4-6 yaş okul öncesi kursiyerlerin Kur'an- ı Kerim okuması ile devam etti.Programda konuşan Çorlu Müftüsü Adem Gülmek, "Fatih Kur'an Kursumuzun bir farkı var. Bu fark da işitme engelliler sınıfının olması. Başta sınıfımızın öğrencilerini, onlara eğitim veren öğreticilerimizi kutluyorum" dedi."Bu programın bir farkı var" diyen Müftü Gülmek, "İşitme engelli kardeşlerimiz işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrendiler. Kardeşlerimiz Kur'an okumakla kalmadılar, geliştirdiler Kur'an'ı hatmettiler. Baştan sonra bitirdiler, bugün burada belki bir ilki beraber yaşayacağız. İşaret diliyle hatim duası bize yaptıracaklar. Bir taraftan da dua sözlü olarak bizlere çevrilecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza tüm çalışmalarımızda bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmanın ardından 6 işitme engelli kursiyer işaret diliyle hadis, dua ve Kur'an-ı Kerim okudu.