03.03.2017 12:13:27

Işılak İzniklileri coşturdu

Sanatçı Uğur Işılak, Bursa'nın İznik ilçesinde fetih şenliklerinde konser verdi.

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Sanatçı Uğur Işılak, Bursa'nın İznik ilçesinde fetih şenliklerinde konser verdi.Belediye ve İznik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen fetih şöleni devam ediyor. Milli İrade Meydanı'ndaki konserde Uğur Işılak sahne aldı. Işılak, söylediği türkülerle hayranlarını coşturdu. Uğur Işılak, yağmura rağmen çok sayıda vatandaşın izlediği konserde sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.Uğur Işılak, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden kavgaların son bulması gerektiğine işaret etti.