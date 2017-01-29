29.01.2017 13:57:28

Işık: Yunanistan bu kararını gözden geçirmezse...

Işık, Yunanistan'ın darbeci askerleri bir an önce iade etmesi gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesiyle ilgili, "Yunanistan'ın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve bu kişilerin iadesini bir an önce sağlanması gerekir. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesini istiyoruz eğer bu olmaz ise Türkiye her türlü konuyu değerlendirilecektir" dedi.

Bakan Işık, Edirne Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesine tepki gösterdi.

Alınan kararın siyasi olduğunu, Yunanistan'ın bu kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Yunanistan'ın tavrını anlamamız mümkün değil. NATO'da bizim müttefikimiz. Her şeyden önce de komşumuz. İyi komşuluk açısından kendilerinin de terör örgütü olarak saydığı teröristi Türkiye'ye iade etmemesinin izahı olamaz. Bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Terör küreselleşmiştir ve terörle mücadelede de iş birliği olmazsa olmazdır. Hiçbir ülke 'terör bana zarar vermez' diye düşünmemelidir. Teröristlere müsamaha eninde sonunda kendisine bedel ödettirir. FETÖ üyesi olduğunu düşündüğümüz 8 kişinin Türkiye'ye iade edilmemesi kabul edilemez. Bu karar siyasi bir karardır. Yunanistan'ın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve bu kişilerin iadesini bir an önce sağlanması gerekir. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesini istiyoruz eğer bu olmaz ise Türkiye her türlü konuyu değerlendirilecektir.''

YORUM YAZ Yorumunu Gönder