26.02.2017 00:16:34

IŞİD ve Esed'in kuşattığı bölge: Batı Yermük

Batı Yermük'te yaşanan insani kriz devam ediyor.

Mepanews'in haberine göre Heyet'u Tahrir'uş Şam (HTŞ), son yayınladığı videoda gıda ve ilaç girişine izin verilmeyen, çıkmak isteyenlerin de engellendiği Batı Yermük'ü konu aldı.

AĞAÇ YAPRAKLARI İLE BESLENİLİYOR



Halkın ağaç yaprakları ile beslenmeye başladığı mahallede insani durumun felaket boyutlarına ulaştığı uyarısında bulunuluyor.



YERMÜK

Bir zamanlar 100 bin'den fazla Suriyeli ve Filistinli mültecinin barındığı 2016 yılının Nisan ayında Yermük kampının büyük bölümü IŞİD tarafından ele geçirilmişti.