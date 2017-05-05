05.05.2017 17:49:10

'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'

IŞİD'in Rusya'da üretilen keskin nişancı tüfeklerine yönelik elektronik gece görüş cihazlarını kullandığı iddia edildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre, öldürülen IŞİD militanlarının silah ve ekipmanlarını inceleyen Suriyeli askeri uzmanlar, Rus üretimi elektronik gece görüş cihazlarının kullanıldığını tespit etti.

Uzmanlar, militanların ABD yapımı Remington MSR ve Avusturyalı Steyr Mannlicher SSG 08 gibi NATO ülkelerine ait tüfekleri kullandığını da kaydetti.

Elektronik gece görüş cihazlarının Rusya'dan bunları ithal eden ülkeler üzerinden Suriye'ye getirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Zira bu cihazların yurtdışına çıkarılması yasaklanmış durumda.