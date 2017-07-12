12.07.2017 16:27:05

IŞİD operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Hatay'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 22 oldu.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, IŞİD ile bağlantılı oldukları belirlenen ve gözaltı kararı alınan 30 kişiden 22'si alındı.



Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, IŞİD ve HTŞ (Heyet Tahrir Şam-El Nusra) örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü 00.00-12.00 saatleri arasında il merkezinde 4, Reyhanlı ilçesinde 21, Yayladağı ilçesinde 1, Erzin ilçesinde 1, Kırıkhan ilçesinde 1 ve Altınözü ilçesinde 1 adreste toplam 30 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.



Yapılan operasyonlarda 22 şahsın yakalandığı, 8 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



Ayrıca, şahısların ikametlerinde yapılan aramada suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, 8 adet bıçak/hançer, 3 adet telsiz, 1 adet tabanca, 1 adet dürbün ele geçirildi.