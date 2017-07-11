11.07.2017 18:06:05

IŞİD Musul'un o köyünü ele geçirdi!

Geçtiğimiz gün Musul’un IŞİD’den temizlendiğinin duyurulmasının ardından IŞİD bugün Musul’da bir köyü ele geçirdi.

Irak ordusundan bir yetkili, IŞİD'in Musul'un güney kırsalında bir köyü ele geçirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz gün Irak başbakanı Haydar İbadi'nin, “Musul'u IŞİD'den temizledik” açıklamasının ardından bugün Irak ordusundan bir komutan “Birçok ağır ve orta ağırlıkta silahlara sahip olan aşırıcılar, Musul'un güney kırsalında bulunan Batı İmam köyünün tamamına yakınını ele geçirdi.” dedi.

Batı İmam köyü civar sakinlerinden Hind Mahmut, bölgede silah seslerinin duyulduğunu ve Irak ordusuna bir helikopterin bölgeye gelerek aşırıcıları hedef aldığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Batı İmam köyüne saldırı düzenleyen IŞİD'in önümüzdeki süreçte Musul'un güney ve bat kırsalında varlığını sürdüreceği hakkında yorumlar yapılıyor.

Irak ordusu, Peşmerge ve Şii milislerden oluşan 100 bine yakın savaşçı, ABD koalisyonunun desteğiyle Ekim 2016 tarihinde Musul'u kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Kaynak: Timeturk