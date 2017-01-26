27.01.2017 00:13:42

IŞİD Musul'da saldırdı

IŞİD'in Irak'ın Musul kentinde tuzaklı üç ayrı saldırıda bulunduğu belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; IŞİD'in Irak'ın Musul kentinde 3 ayrı binada düzenlediği tuzaklı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak ordusunda Yüzbaşı Sadun Halid er-Ramadani, IŞİD militanlarının Musul'un doğu kesimindeki El-Arabi Mahallesi'ndeki 3 binaya yerleştirdiği tuzaklı patlayıcıların, ev sahiplerinin içeri girmesi akabinde infilak ettirildiğini aktardı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ramadani, teröristlerin Cezayir Mahallesi'ne de katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve saldırının gerçekleştirildiği evdeki 1'i kadın, 3'ü çocuk 5 kişi ile olay yerinden geçen bir kişinin öldüğünü ifade etti.

BOMBA İMHA UZMANLARI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan Yüzbaşı Abdusselam el-Ceburi, patlayıcı uzmanlarının, Musul'un doğusundaki çeşitli bölgelere yerleştirdiği bombaları imha etmeye başladığını aktardı. Ceburi, güvenlik güçlerinin El-Mühendisin Mahallesi'nde, IŞİD militanlarının kendilerine karşı gelen sivilleri alıkoymak ve işkence yapmak için kullandığı bir cezaevi bulduğuna dikkati çekti.

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