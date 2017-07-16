16.07.2017 19:51:05

IŞİD Musul'da, 3 yıl boyunca çocuklara ne öğretti?

Son üç yıldır IŞİD işgali altında bulunan Musul'da, okul çağında olan çocukların birçoğunun okul sıralarına hiç oturamadığı öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre; Musul'un IŞİD militanlarının kontrolünde bulunduğu son üç yılda okula gidecek yaştaki çocukların birçoğunun bir kez dahi okul sıralarına oturamadığı öğrenildi.

Musul'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Muhammed, IŞİD esareti altında oldukları döneme ilişkin, "Öğretmenimi çok seviyordum, fakat IŞİD'li militanlar bölgemize geldiklerinde, tüm kadın öğretmenlerin erkek çocukların olduğu okullarda çalışmalarını yasakladılar" diye konuştu.

1 MERMİ ARTI 1 MERMİ, EŞİTTİR İKİ MERMİ

IŞİD'in kontrolünde bulunan bölgede sadece 1 hafta eğitim gördüğünü söyleyen Muhammed, öğrendiği tek şeyin "1 mermi + 1 mermi = 2 mermi" olduğunu aktardı.

DERS KİTABINDA BOMBA VE PATLAYICI REHBERİ

Muhammed'in annesiyse çocuklarını IŞİD'in kontrolündeki okullara göndermemeye karar verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza okula gitmelerini yasakladık. Örneğin oğluma verilen 5. sınıf ders kitabında bomba ve patlayıcıların nasıl hazırlandığı yazılıydı” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET, ÖĞRENCİLERE 3 YILLIK AF UYGULADI

Irak Eğitim Bakanlığı, Musullu öğrencilere geçen 3 yıl için af uyguladığını duyurdu.

Öğrenci aileleri, yetkililerin çocukların bu süre zarfında alamadıkları bilgileri telafi etmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini umduklarını söyledi.

"KIZIMIN IRAK'TAN GİTMESİNİ İSTİYORUM"

Faten adlı bir kız öğrencinin ailesi, kendisinin 4. sınıftan doğrudan 7. sınıfa geçtiğini söyledi.

Faten'in annesi, "Kızım 3 yıl okula gitmedi, fakat aftan yararlandık ve doğrudan 7. sınıfa geçmek için sınava katıldık… En önemlisi, kızımın İngilizce öğrenip Irak'tan gitmesini istiyorum. Ülkemizde olup bitenler, çocuklarımızın geleceğine dönük umut vermiyor. Mahallemizdeki evler yıkıldı, orada hala militanlar var ve onar hala insanları öldürüyor, bombalı eylemler yapıyor" diye konuştu.

470 OKUL YENİDEN HİZMETE AÇILDI

UNICEF'in verilerine göre uluslararası kuruluşların desteğiyle Musul'da 470 okul yeniden hizmete açıldı.

Bunların 136'sı kentin en çok zarar gören batı kesiminde faaliyete girdi.

Açılan okulların 365 bin çocuğu kabul etti. Fakat Musul'da toplam 650 bin çocuğun yardıma ihtiyacı var.

UNICEF Irak sözcüsü Sharon Behn Nogueira, "Bu çocukların geleceğini düşünmek gerekiyor. Musul'da yardıma muhtaç çocukların sayısı neredeyse 650 bin. Evlerine dönen çocuklar okul, su tesisatı ve hakkı oldukları tüm temel hizmetlere ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.