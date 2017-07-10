10.07.2017 22:48:29

IŞİD karşıtı koalisyondan Musul açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Komutanı Townsend, Musul'un IŞİD'den kurtarılmasına ilişkin, 'Bu zafer IŞİD’ı bitirmez ve önümüzde daha zor bir savaş var.' ifadelerini kullandı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan, 3 yıl IŞİD'ın kontrolünde kalan Musul'un örgütten kurtarılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Koalisyon, Başbakan (Haydar) el-İbadi'nin Musul zaferini duyurmasını memnuniyetle karşılıyor ve sivilleri korumak için sıradışı bir çaba sarf ederken IŞİD'e karşı önemli bir ilerleme kaydeden Irak güvenlik güçlerini tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Musul'un bazı mahallelerinde patlayıcıların ve saklanmış IŞİD militanlarının temizlenmesinin devam ettiği belirtilen açıklamada Musul'un tamamen Irak ordusunun eline geçtiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IŞİD Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, şunları kaydetti:

"Küresel koalisyon, zalim ve kötü bir düşmana karşı tarihi zaferlerinden dolayı Başbakan el-İbadi'yi ve Irak güvenlik güçlerini tebrik ediyor. Ancak dikkat edin bu zafer IŞİD'ı bitirmez ve önümüzde daha zor bir savaş var. Ama ikiz başkentlerinden birini ve sözde halifeliklerinin bir incisini kaybetmeleri onlara elbette ki büyük bir darbedir. Musul hem ordu için zor bir savaştı ve koalisyon çetin bir savaş sonucu elde ettikleri zaferlerini kutlarken Iraklı ortaklarının yanında durmakla gurur duyuyor."

Açıklamada, Iraklı milis ve Kürt Peşmerge kuvvetlerinin de katkılarına değinilirken Musul'un işgalinde IŞİD'ın Atabey Nurettin Zengi Camii ve Hazreti Yunus Türbesi dahil kentteki birçok dini ve kültürel yapıyı yok ettiği ifade edildi.

IŞİD'ın Irak'ın birçok bölgesinde varlığını sürdürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada koalisyonun örgüte karşı Irak'ın yanında olacağı vurgulandı.