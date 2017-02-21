21.02.2017 21:17:27

IŞİD'in üst düzey komutanı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Diyala vilayetinde Ebu el-Bera kod adlı IŞİD'ın şura meclisi başkanının hava saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Şemri, hava saldırısının, emniyet güçlerine Ebu el-Bera'nın toplantı yaptığı yer hakkında gelen istihbarat doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.

IŞİD, Haziran 2014'te ele geçirdiği Diyala ilinden 2015 yılında temizlendi ancak bazı kırsalda ve yerleşim alanlarına uzak bölgelerde örgütün varlığı devam ediyor.