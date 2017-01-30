30.01.2017 21:58:52

IŞİD'in ünlü baş celladı öldürüldü mü?

IŞİD'in baş celladı Ebu Seyyaf'ın Irak'ın Musul kenti yakınlarında öldürüldüğü öne sürüldü...

Yüzden fazla kişinin başını kestiği belirtilen IŞİD'in baş celladı Ebu Seyyaf, Irak'ta öldürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, IŞİD'in Ninova bölge liderliği görevinde de bulunan Ebu Seyyaf, bilinmeyen bir grubun Musul yakınlarında örgüte karşı düzenlediği saldırı sonucunda bıçak darbeleriyle öldürüldü.

IŞİD VİDEOLARININ TANIDIK YÜZÜYDÜ

Ebu Seyyaf, IŞİD'in infaz görüntülerinde yer alan bilindik yüzlerden biriydi. Ninova'nın batısındaki el-Desava bölgesinde öldürülen iri cüsseli cellat, kurbanlarının kesik başlarını bir çukurda toplamakla tanınıyordu.

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