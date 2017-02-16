16.02.2017 13:05:02

IŞİD'in Reina saldırganına verdiği talimat ortaya çıktı

Reina saldırganı ait tabletten, katliam için IŞİD'den gelen talimatın kaydı çıktı.

Masharipov'un saldırıdan 5 gün önce IŞİD'den aldığı ses kayıtlı eylem talimatı ortaya çıktı.

İddiaya göre Masharipov'a Telegram isimli sosyal medya hesabı üzerinden ulaşıldı ve Kayaşehir'deki bir otobüs durağına gelmesi istendi. Otobüs durağına giden Masharipov'a bir flaş bellek verildi.

Sabah'ın haberine göre, belleğin içinden 'Abu Muhammed' isimli ses dosyası çıktı.

Ses kaydında öne çıkan bazı kısımlar şöyle:

"Değerli kardeşimiz Ebu Muhammed, seni gıyaben tanıyoruz, senin hakkında iyi şeyler duyduk. Allah daha iyi yapacak. Öncelikle herhalde sana buradan güvenilir şekilde konuşmanın mümkün olduğunu aşağı yukarı açıkladılar. Allah yolunda bu köpeklere, kâfirlere nerede olursa olsunlar onlara güvende olmadıklarını göstermek için, bu amzi (amel olduğu değerlendirilmektedir) yapmanız için size başvurdular. Onlar İstanbul'u kendilerinin kalesi olduğunu düşünüyorlar, orada güvende olduklarını düşünüyorlar. Allah'ın kullarından birinin onlara kadınları, çocukları bombalayamayacaklarını, Müslümanları öldüremeyeceklerini göstermesi lazım değil mi?

'BÜTÜN SEVAPLARI SEN ALACAKSIN'

Sizin oradaki bir ameliniz bizim burada yaptığımız on amelimize denk. Siz orada onların içinde bulunuyorsunuz. Koyun sürüsünün ortasında ki kurt gibisiniz. Ul Amr kaç kez söyledi bu Türkiye'yi öldürün, patlatın, gecesini gündüz yapın. Kim senin peşinden takip ederse, kim senin işini görüp örnek alıp ardından gelirse, bütün sevapları sen alacaksın. Senin yaptığından dolayı seni biri örnek alsa bu senin sadaka cariyen olacak.

'ARTIK ZAMAN YOK'

Eğer bir şey daha lazımsa, bizim kardeşimizden sor. En önemlisi artık zaman yok kardeşlerim benim, Allah rızası için uzatmayın (oyalamayın). Bu dünya leş gibi, aslan ise asla leş yemez. Hatta o leşin olduğu tarafa bile bakmaz. Bu yüzden bu dünyayı kendi kalbinden at. Niyetini temizle ve atıl düşmanlarının üzerine atıl. Ebu Muhammed ben düşünüyorum ki, yeteri kadar konuştum. Yüce Allah'tan; senin ve bizim cihadımızı, şehadetimizi kabul etmesini dilerim."

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