IŞİD'in İHA'ları yardımları engelliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, IŞİD'den geri alınan Musul'un doğusunda IŞİD'in insansız hava aracı (drone) kullanması nedeniyle insani yardım çalışmalarının engellendiğini bildirdi.
Haq, günlük basın toplantısında, IŞİD'in insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda yardım çalışanlarının yaralandığını söyledi.
"Musul'un doğusunda drone kullanan DEAŞ, insani yardımların aksamasına neden oldu." diyen Haq, IŞİD'den geri alınan Musul'un doğusunda içme suyu sıkıntısının sürdüğünü vurguladı.
Haq, IŞİD'in kontrolü altındaki kentin batısında ise 750 bin sivilin durumundan endişe duyulduğunu sözlerine ekledi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016 tarihinde, IŞİD'in elinde tuttuğu Musul kentinin geri alınması için operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Operasyonun başlamasından yaklaşık 100 gün sonra kentin doğu yakasında kontrolün tamamen sağlandığı bildirilmişti.