21.02.2017 22:49:56

IŞİD iflas ediyor

ICSR, dünyanın en saygın danışmanlık şirketlerinden Ernst & Young'un birlikte yayımladığı raporda, IŞİD'in mali olarak iflasa sürüklendiği ifade edildi.

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'yle (ICSR) dünyanın en bilindik danışmanlık şirketlerinden Ernst & Young'un birlikte yayımladığı raporda, IŞİD'in mali olarak iflasa sürüklendiği ifade edildi.

ÖRGÜTÜN SERMAYESİ İKİ KATTAN FAZLA AZALDI

IŞİD'in daha önce 'dünyanın en zengin terörist örgütü' olarak tanımlandığını belirten araştırma, örgütün 2014 yılında yaklaşık iki milyar dolar gelire sahipken, servetini iki yılda büyük oranda kaybettiğini kaydetti. Rapora göre IŞİD'in serveti 2016'da 900 milyon dolara geriledi.

GELİR KAYNAKLARI NELER?

IŞİD'in en önemli finans kaynağı olarak, örgütün kontrolündeki bölgede halktan topladığı vergiler, kaçak petrol ticareti, insan kaçakçılığı ve değerli meta ticareti olduğu iddia edildi.

"IŞİD İFLAS ETSE DAHİ TEHLİKE ARZ EDER"

Son zamanlarda örgütün Irak'ta kontrol ettiği alanın yarısından fazlasının, Suriye'de ise üçte birinin geri alındığı belirtilen raporda, IŞİD'in 'tam olarak iflas etmiş ve mevzilerini yitirmiş haliyle dahi, hazırlanması pahalı olmayan terör eylemleri sayesinde tehlike arz etmeye devam edebileceği' kaydedildi.

Rapor, uluslararası topluma IŞİD'i tamamen yok etmeye yönelik çaba sarf etme çağrısında bulundu.