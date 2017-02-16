16.02.2017 03:33:50

IŞİD, Halep'in suyunu kesti

Suriye'de IŞİD'in doğu Halep kırsalına giden suyu yeniden kestiği belirtildi...

SoL'un Al Masdar'dan aktardığı habere göre, Suriye ordusunun, doğu Halep kırsalına giden su kaynağını güvence altına almasından 20 saat sonra, IŞİD bir aydır su kesintileri yaşanan bölgeye verilen suyu yeniden kesti.

Suriye ordusunun geçtiğimiz ay bölgedeki 10'un üzerinde köyü kurtardığı aktarılırken, IŞİD'in bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geçmesi üzerine altyapıya hasar vermeye başladığı aktarıldı.

Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgeye suyun yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğü, 51 yeni kuyunun daha kazılmasının planlandığı bildirildi.

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