05.02.2017 10:28:36

IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, 259 IŞİD hedefinin imha edildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, IŞİD'e ait 259 hedef havadan ve karadan vuruldu.

Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 33 militan etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 166'ncı gününde IŞİD'e ait 220 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Bab ve Bzagah'a hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının bölgedeki 39 hedefi vurduğu harekatta militanların barındıkları 32 bina, 3 karargah binası, cephanelik, iki bomba yüklü araç ve bir tünel girişi imha edildi.

Harekatlar ve gün içindeki çatışmalarda 33 IŞİD'li öldürüldü, 4 kişi yaralandı.

Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın imha edildi.

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