11.07.2017 11:46:10

IŞİD Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı

IŞİD'in örgütün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladığı iddia edildi.

Sputnik'in, Irak'ta yayın yapan El Sumaria televizyonundan aktardığı habere göre IŞİD, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun, Ninova'dan ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, IŞİD örgütün lideri Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

"YENİ HALİFE" BELİRLENDİ

Kaynağın anlattığına göre, IŞİD militanları Bağdadi'nin ölümünü ve "yeni halifenin" ismini duyurdukları kısa bir açıklama yaptı. Ancak kaynak, Bağdadi'nin yerine geçecek kişinin ismini televizyonla paylaşmadı.