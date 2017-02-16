16.02.2017 09:33:33

IŞİD 8 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü

IŞİD, 8 sivili Irak güvenlik güçlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle kurşuna dizilerek öldürdü.

AA'nın haberine göre, Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve iki buçuk yıldan beri IŞİD'in kontrolündeki Havice ilçesinde 8 sivilin, Irak güvenlik güçlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle kurşuna dizilerek öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, ''İstihbarat kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinde Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerine bilgilendirme desteği veren 8 sivil önce örgütün sözde şeriat mahkemesince yargılandılar daha sonra kurşuna dizilerek infaz edildiler.'' dedi.

Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi, Zap ve Rıyad nahiyeleri ile çok sayıda köyün kontrolü Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder