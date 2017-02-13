13.02.2017 12:31:19

İshak Gazel: Milletin üzerinde hiç bir güç tanımıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 16 Nisan'daki referandumla, 50 yıldır süren sistem tartışmasının sona ereceğini kaydetti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 16 Nisan'daki referandumla, 50 yıldır süren sistem tartışmasının sona ereceğini kaydetti.Nisan ayında tarihi bir sürece tanıklık edeceklerini ifade eden Gazel, "1960 darbesini yapanlar, milletin oyuyla iktidara gelen bir hükümet, cumhurbaşkanı ve yargı üzerinde, vesayet öngörmüştü. AK Parti iktidara gelmesiyle bu vesayet odaklarıyla savaştı, mücadele etti. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan, AK Parti'yi kurduğunda, bu partiyi millet kurdu biz sadece tabelasını astık demişti. Milletin iradesine önem verdiğini ifade etmişti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'mız ne demişti? 'Biz ölümüne meydanlara ineceğiz, halkın üzerinde hiçbir güç tanımadık bugüne kadar bundan sonra da tanımayacağız' demişti. Aynı şuurla devam etmekteyiz. O gece Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla milletimiz, meydanlara inerek iradesine ve devletine sahip çıktı. Uluslararası güçlerin Türkiye'ye dikmiş olduğu bu elbisenin içine sığmayacağımız ortaya çıktı. Bunu da yeni bir sistemle perçinlemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 16 Nisan akşamı sandıktan çıkacak evet oylarıyla, bize vurulan prangaları kıracağız. Bu tarihi sürece tanık olacağımız için çok gururluyuz. Cumhurbaşkanlığı sistemini rejim değişikliği bağlamında değerlendirerek, milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'de bir rejim problemi yoktur. Türkiye rejimini 1923 yılında tescil etmiştir. Anayasa değişikliğini bir diktatörlük bağlamında tartışmaya çalışan CHP, biliyorsunuz Ankara CHP İl Başkanı'nın söylediği bir sözle örnek vereceğim milleti nasıl gördüklerine dair; Köylü bir vatandaşa 'Siz seçim zamanı geleceksiniz oyunuzu verecekseniz ve vergi zamanı geldiğinde verginizi ödeyeceksiniz. Başka bir işe karışmayacaksınız' diyor. Genlerinde bir diktatörlük varisi olanlar, bu vesayetçi düzeni değiştirmek isteyen AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a bu şekilde bir yakıştırma yapıyorlar. Bunu milletimiz görüyor. Milletimiz AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza ne kadar güvendiğini 15 senedir gösteriyor" ifadelerini kullandı. (EFE)