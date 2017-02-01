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'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları açıklandı
01.02.2017 15:18:21

'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları açıklandı

İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan 'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları düzenlenen toplantı ile kamuoyuna aktarıldı.

İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan 'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları düzenlenen toplantı ile kamuoyuna aktarıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri ve işverenler katıldı. Toplantıda söz alan İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman, İŞ-KUR'un ulusal istihdamın korunması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde rol alan iş gücü piyasasının en önemli aktörlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, İŞ-KUR'un iş gücü ve işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunduğunu söyledi.

İŞ-KUR'un, iş gücü piyasası analizleri aracılığıyla kuruma erişemeyen birçok işveren ile yüz yüze görüşerek iş gücü taleplerini değerlendirdiğini de kaydeden Toman, "İş gücü piyasası analizlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi sadece İŞ-KUR için değil sosyal politika ile ilgilenen tüm kişi ve kurumlar için sağlıklı ve öngörülebilir planlama yapılması açısından önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle 2016 yılı Nisan-Mayıs aylarında Türkiye genelinde Türkiye İş Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle belirlenen 20 veya daha fazla kişiyi istihdam eden 72 bin 751 iş yerine kurum personelimiz tarafından ulaşılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Malatya'da ise toplam 639 iş yerlerinde 520 işverene ulaşılmış 119 iş yeri ise cevapsız kalmıştır. Bu çerçevede hazırlanan bu rapor hem iş gücü arzına ilişkin eğilimler hakkında bazı değerlendirmeleri hem de iş gücü piyasası ve istatistik Dairesi başkanlığımız sorumluluğunda ve kurum personelimiz vasıtasıyla gerçekleştirilen talep araştırması sonuçlarına dahil bilgileri kapsamaktadır" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Miktat Alan ise, İŞ-KUR'un 2010 yılından buna yana işverenlerin görüşlerine başvurduğunu hatırlatarak "Bu çalışmalar sayesinde işverenin nitelikli iş gücü talebi karşılanırken aynı zamanda işsizlerimize de meslek kazandırmakta ve onlara yeni iş kapıları açılmaktadır" dedi.

İş gücü Piyasası Analiz Raporu ile aranan mesleklerde eğitimlerin düzenlenmesi ve işsizliğin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Alan, "İş gücü Piyasası Analiz Raporu ile ilin iş gücü haritası çıkartılmış olup; bu rapor, gerek İŞ-KUR tarafından iş gücü becerilerine yönelik eğitim ve kurs planlamalarının etkinliğini artırmada, gerekse işçi ve işverenlerimizi en kısa zamanda ve en doğru şekilde buluşturarak işsizlik oranlarını daha aşağılara indirmede ve ayrıca makro düzeyde oluşturulacak stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Çayır tarafından, 'İş gücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Rapora göre, Malatya'da en fazla çalışılan meslekler, Temizlik, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği, Beden İşçiliği, Kayısı İşleme ve Paketleme ve İplik Eğirme Operatörlüğü olurken Malatya'da bulunan iş yerlerinde ki her 100 kişilik kadronun 91'inin dolu, 9'unun ise boş olduğu açıklandı. Rapora göre ayrıca, Malatya'daki işverenler tarafından açık işlerde yüzde 42,9 oranında genel lise mezunu talep edildiği, en fazla açık iş olan mesleklerin ise Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Kalite Kontrolcü-Tekstil, Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı, Satış Danışmanı ve İmal İşçisi olduğu bilgisi aktarıldı.

İşgücü Piyasası Araştırma Rapor sonuçlarının aktarılmasının ardından, İŞ-KUR mevzuatında yapılan değişiklikler ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında da bilgiler sunuldu.

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