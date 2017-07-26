27.07.2017 08:03:20

İşgalciden bir geri adım daha!

İşgalci İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü.

İşgalci İsrail güvenlik güçleri, Filistinli Müslümanların direnişine daha fazla dayanamayarak Mescid-i Aksa'nın kapılara konulan metal arama dedektörlerinin kaldırmasının ardından demir bariyerleri de söktü. İsrail yetkili makamları geçtiğimiz günlerde de Mescid-i Aksa çevresine akıllı kamera ve dedektör yerleştirme kararından geri adım atmıştı.