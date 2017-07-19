19.07.2017 11:02:31

İşgal güçleri, Filistinli cemaate saldırdı

Kudüs'te İsrail güçleri, El-Esbat Kapısı yakınlarında yatsı namazından sonra Filistinlilere saldırdı. Onlarca kişinin zarar gördüğü saldırıda, Mescid'i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri de yaralandı.

Kudüs'te İsrail askerlerinin dün El-Esbat Kapısı yakınlarında yatsı namazından sonra Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri saldırıda yaralananlar arasında Mescid'i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin de olduğu belirtildi.

Filistin Kızılay'ı yaptığı açıklamada biri ağır 14 kişinin Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesine kaldırıldığını ve ilk yardım ekiplerinin 20 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Kızılay ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla ve coplarla saldırdığı da bildirildi.