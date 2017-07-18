19.07.2017 00:58:16

İşgal askerleri Filistinlilere böyle saldırdı

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın Esbat kapısında Filistinlilere ateş açması sonucu 50'ye yakın Filistinli yaralandı. Bölgeden son gelen fotoğraflar, İsrail vahşetini gözler önüne seriyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana ibadet ve giriş çıkışlara kapatılan İslam ümmetinin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da İsrail askerlerinin Filistin halkına ateş açması sonucu aralarında Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'nin de aralarında bulunduğu 34 Filistinli yaralandı.

Bölgeden son gelen fotoğraflar, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere uyguladığı vahşeti gözler önüne seriyor. Fotoğraflarda, ellerinde sapan bile bulunmayan Filistinli göstericilere İsrail askerleri coplarla vurarak saldırıyor.

İsrail askerleri bazı Filistinli göstericileri yerlerde sürüklediler. Ateş açılması sonucu yaralanan Filistinliler ise en yakın bölge hastanelerine kaldırıldılar.