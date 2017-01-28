28.01.2017 09:45:35

İşçilerin talihsiz anı!

Trenin bakımını yapan işçiler talihsiz bir kaza yaşadı

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Trenin bakımını yapan işçiler talihsiz bir kaza yaşadı.Çin'de 2 işçi trenin bakımını yaptıkları sırada üzerinde bulundukları platform açıldı. Platformun açılmasıyla birlikte işçiler hendeğe düşerken, olay anı ise görüntülere yansıdı.