27.07.2017 16:07:59

İşçi servisi çekiciye böyle çarptı

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde sarımsak işçilerini taşıyan minibüs ile üzerinde traktör bulunan çekicinin karıştığı kaza, bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.



Kastamonu-Taşköprü karayolu 5. kilometresinde sarımsak işçilerini taşıyan minibüs ile üzerinde traktör bulunan çekicinin çarpışması sonucu Hamide Beygirlioğlu hayatını kaybetmiş, 6 kişide yaralanmıştı.



Yaşanan feci kaza ise, kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, üzerinde traktör yüklü Muzaffer Uzun'un kullandığı çekici, kavşağa geldiği esnada yavaşlayarak duruyor. Yolu kontrol ettikten sonra aynı yönden gelen sarımsak işçilerini taşıyan minibüsü fark edemeyen Muzaffer Uzun, dönmek için manevra yapıyor. Güvenlik kamerasında hızlı olduğu görülen minibüs ise, dönmek isteyen çekiciye şoför kısmından hızlı bir şekilde çarpıyor. Üzerinde traktör yüklü çekici savrulurken, traktör ise çekicinin üzerinden devriliyor.



Jandarma ekipleri, kaza sonrası çekicinin sürücüsü Muzaffer Uzun'u ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Burada ifadesi alınan Muzaffer Uzun, daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.