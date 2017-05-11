11.05.2017 20:39:39

İşçi Partisi manifestosu oy birliği ile onaylandı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Corbyn: -'Manifestonun içeriği üzerinde oy birliği ile anlaştık'-'Manifestomuz bir teklif olacak. İçerisinde ülkemizde birçok insanın hayatını dönüştürecek son derece popüler politikalar olduğuna inanıyorum'

İngiltere'de ana muhalefette olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partisinin seçim manifestosunun oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

Taslak aşamasında İngiliz basınına sızdırılan, İşçi Partisi'nin genel seçim manifestosuna ilişkin değerlendirmede bulunan Corbyn, "Manifestonun içeriği üzerinde oy birliği ile anlaştık. Manifestomuz bir teklif olacak. İçerisinde ülkemizde birçok insanın hayatını dönüştürecek son derece popüler politikalar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Corbyn, seçim manifestosunun içeriğinin son şekli verilerek onaylanmadan İngiliz basınına sızdırılması hakkında ise parti içi inceleme başlatıldığını söyledi.

İngiliz basınına göre partinin taslak seçim manifestosu içerisinde ülkedeki demir yollarının kamulaştırılması, üniversite ücretlerinin kaldırılması gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Taslak manifestoya göre İşçi Partisi 8 Haziran'da yapılacak genel seçimde iktidar olması halinde sosyal bakım hizmetleri için 8 milyar sterlin seviyesinde ek yatırım yaparken, işçilerin sendikalaşma sürecini destekleyecek.

Partinin vaatleri arasında ülkenin göç politikasına ilişkin "yanlış sözlerin verilmemesi," İngiltere'nin nükleer denizaltı programı Trident'e ilişkin olarak "temkinli" olunması yer alıyor. Partinin lideri Corbyn'in Trident programına karşı olduğu biliniyor.

İngiliz basınına sızan taslak metinde, partinin iktidar olması halinde işverenin asgari çalışma saati taahhüt etmek zorunda olmadığı ve kamuoyunda "sıfır saat kontratı" olarak bilinen iş akdinin feshedilmesi vaat ediliyor.

Taslak metinde ayrıca yılda 100 bin toplu konutun inşa edilmesi, evsizler için ise acilen 4 bin konutun tahsis edilmesi planlanıyor.