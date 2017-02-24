24.02.2017 13:20:15

İşadamından Silopi'ye yatırım çağrısı

Huzur ortamının tesis edildiği Şırnak'ın Silopi'de yeni işyeri açan işadamı Şerif Dündar, bölgeye yatırım yapılması için işadamlarına çağrıda bulundu.

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Huzur ortamının tesis edildiği Şırnak'ın Silopi'de yeni işyeri açan işadamı Şerif Dündar, bölgeye yatırım yapılması için işadamlarına çağrıda bulundu.Terör örgütünün çukur ve barikatların kaldırıldığı, huzur ortamının tekrardan tesis edildiği Silopi ilçesinde yeni bir işyerinin açılışı yapıldı. 2 katlı lokanta ve kafeteryadan oluşan tesisin açılışına Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, işadamları, kanaat önderleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan işletme sahibi Mehmet Şerif Dündar lokanta zincirinin üçüncüsünü Silopi'de açmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bölgemizde şuan güzel bir ortam yaratıldığı için bu bölgeye yatırım yapmayı düşündük. Halkımıza layık bir mekan hazırladık. İnsanlarımıza layık olacak şekilde Adana'da, Gaziantep'te, Batman gibi tanınmış aşçı ustalarını hizmet vermeleri için getirdik. Halkımıza en iyi şekilde hizmet verecek lezzetli temiz saygı ve disiplin içerisinde bir müesseseyi çalıştırmayı düşünüyoruz. Halkımızın bu konuda ilgi alakalarını göstermelerini rica ediyoruz. Bugün açılışımızı yaptık. Bölgemizin ileri gelen insanları, esnaflarımızı, oda başkanlarımızı avukatlarımızı davet ettik. Gelen tüm dostlarımıza misafirlerimize esnaf arkadaşlarımıza geldiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Şuanda ustalarımızla birlikte 15 personel çalıştırıyoruz. Allah nasip ederse eğer müessesemiz iyi iş yaparsa bu sayıyı daha da arttıracağız. Bölgemizdeki gençlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açılışımızda 350 kişiye yemek ikramında bulunduk. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.