İşadamı Viola Trump'ın bakanlık teklifini reddetti

Rudaw'ın Military Times'tan aktardığı habere göre, görevden vazgeçen Vincent Viola, buna “bakanlığın aile şirketini etkileyen sıkı kurallarını” gerekçe gösterdi.
İLK KİŞİ
Vincent Viola'nın Başkan Trump'ın teklifinden vazgeçen ilk kişi olduğu kaydedildi.
ORDU BAKANI
Ordudaki insani kaynaklar, personel, rezervlerin, binaların, silah sistemlerinin ve teçhizatın durumu ve alımından sorumlu olan ordu bakanı, bakanlar kabinesinde yer almaz, doğrudan savunma bakanlığına bağlıdır.
MAL VARLIĞI İLE SAYILI ZENGİNLER ARASINDA
Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) Florida Panthers kulübünün sahibi olan Vincent Viola'nın mal varlığının 1.8 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.