05.02.2017 00:57:28

İşadamı Viola Trump'ın bakanlık teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ordu Bakanlığı görevine aday gösterilen milyarder işadamı Vincent Viola adaylıktan çekildi.

Rudaw'ın Military Times'tan aktardığı habere göre, görevden vazgeçen Vincent Viola, buna “bakanlığın aile şirketini etkileyen sıkı kurallarını” gerekçe gösterdi.



İLK KİŞİ



Vincent Viola'nın Başkan Trump'ın teklifinden vazgeçen ilk kişi olduğu kaydedildi.



ORDU BAKANI



Ordudaki insani kaynaklar, personel, rezervlerin, binaların, silah sistemlerinin ve teçhizatın durumu ve alımından sorumlu olan ordu bakanı, bakanlar kabinesinde yer almaz, doğrudan savunma bakanlığına bağlıdır.



MAL VARLIĞI İLE SAYILI ZENGİNLER ARASINDA



Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) Florida Panthers kulübünün sahibi olan Vincent Viola'nın mal varlığının 1.8 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

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