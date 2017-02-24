24.02.2017 14:53:14

İşadamı Mehmet Kazancı'nın vefat eden oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kazancı Holding'in ortağı iş adamı Mehmet Kazancı'nın vefat eden oğlu Metin Kaan Kazancı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Kazancı Holding'in ortağı iş adamı Mehmet Kazancı'nın vefat eden oğlu Metin Kaan Kazancı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.Aksa Enerji'nin bağlı olduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır tek akciğerle sürdürdüğü yaşam mücadelesini önceki gün gece saatlerinde kaybetmişti. Metin Kaan Kazancı için bugün cuma namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Metin Kaan Kazancı'nın dedesi Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Kazancı, babası Mehmet Kazancı, annesi Esin Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, iş adamı Nihat Özdemir, Rıdvan Dilmen, Mehmet Özdilek, Rüştü Rençber ile çok sayıda iş adamı, siyasetçi ve aile yakınları katıldı.Cenaze töreni öncesinde baba Mehmet Kazancı, taziyeleri kabul etti. Yakınları ise Metin Kaan Kazancı'nın tabutuna sarılarak ağladı. Metin Kaan Kazancı'nın tabutuna ise Beşiktaş bayrağı örtüldü. Cenaze namazında Metin Kaan Kazancı için dua edildi ve helallik alındı.Metin Kaan Kazancı, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.