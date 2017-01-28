29.01.2017 12:48:15

İşadamı Ergin'den 'evet' kampanyasına destek

Sur Özergin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ergin, yeni Anayasa referandumunda 'Evet' kampanyasına destek verdi.

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Sur Özergin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ergin, yeni Anayasa referandumunda "Evet" kampanyasına destek verdi.Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Ergin, "AK Partimiz ve değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güzel ülkemiz Türkiye'de milli geliri yükseldi, IMF'e borç sıfırlandı, hayaller gerçek oldu, TL'nin itibarı arttı, enflasyon ve işsizlik tek hane, ihracat ve turizmde rekor kırıldı, dev projelerle tanıştık. Bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk kez hızlı trenle tanıştığı bu dönemde Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren hatlarının ardından, İstanbul-Ankara hattı da hizmete girdi. Boğazın altından araçların geçişine imkan verecek Avrasya Tüneli yapıldı, bunun yarı sıra duble yollar Türkiye'yi sardı" dedi.Tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminde arkasında durduğu gibi bu referandumda da "evet" oyu vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini anlatan Ergin, "15 Temmuz hain darbe girişiminde halk tek vücut olarak Cumhurbaşkanımızın yanında oldular. 15 Temmuz'da olduğu gibi referandumda da tek vücut halinde Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Onun sayesinde ülkemiz hizmet gördü, 15 yıl önce hastanede kuyruklar vardı, sona erdi. Engelliler değer kazandı, dul ve yetimler artık maaş almaktadırlar. Sabah namazında hastane kuyruklarında fiş almak ve ilaç almak için sıraya girmeler unutulmadı. Bunların yanı sıra ilk yerli savaş helikopteri, ilk yerli tank, savaş gemisi, ilk insansız hava aracı üretildi. Anlatmakla bitiremediğimiz hizmetleri halkımıza seferber edildi. Kalbimizle, gönlümüzle oyumuzu 'evet' olarak kullanacağız. Bizi birbirimize kırmaya çalışan dış ülkelere asla fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle başkan yapacağız onun yolunda gideceğiz, sevgimiz mezara kadar gidecektir" diye konuştu.